文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片來源／墾丁．後灣36



泡在私人的浴缸與泳池，享受全海景的視野與熱情的陽光，彷彿置身夏威夷的錯覺，讓人忘卻一切煩惱。位在屏東的墾丁後灣36民宿，不僅離海邊近，住宿空間給旅客充滿純淨的氛圍。民宿以極簡的原始素材組成，呈現出黑灰白無色彩的基調，全棟採無隔間設計，運用大片的落地強化玻璃來穿透虛實與交錯，具有令人放鬆的光影特色。面相一望無際的全海景視野，還可以觀賞清晨曙光與落霞餘暉，是一處相當適合放鬆度假的地點。

墾丁．後灣36可以泡在私人的浴缸與泳池，享受全海景的視野與熱情的陽光

墾丁．後灣36面向全海景視野

墾丁．後灣36有置身夏威夷的錯覺，讓人忘卻一切煩惱

墾丁．後灣36不僅離海邊近，住宿空間給旅客充滿純淨的氛圍

墾丁．後灣36住宿環境乾淨又放鬆

後灣36共有四種房型，分別為一樓全海景雙人villa房型、二樓全海景雙人房、三樓全海景雙人VIP房，以及二樓山海景四人房，裝潢優美，環境清幽，入夜後只有滔滔海浪的聲音，附贈的下午茶與早餐也相當豐盛。

墾丁．後灣36以極簡的原始素材組成，呈現出黑灰白無色彩的基調

墾丁．後灣36面相一望無際的全海景視野，還可以觀賞清晨曙光與落霞餘暉

墾丁．後灣36運用大片的落地強化玻璃來穿透虛實與交錯，具有令人放鬆的光影特色

【Info】

墾丁．後灣36【HomeOne36】

地址：屏東縣車城鄉後灣路36號

電話：(08) 882 - 1626



田野水中央！法國小古堡民宿～獨一無二貴族體驗

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