世界最反差風景飯店 恐攻戰火一觸即發MOOK景點家 (2017-05-15 16:10)
文／MOOK景點家Jun(e)整理報導
近日有一間非常特別的飯店，蓋在地處相當敏感的以色列與巴勒斯坦邊界地帶，這間飯店標榜著全球最爛的風景，飯店門口外正對著以色列 15年前築起的高牆，當時為了避免以巴衝突越演越烈，於是築起了這座圍牆，將兩國人民分開，而這處灰色地帶也因此吸引了英國塗鴉大師班克斯(Banksy)的目光。
以色列 15年前築起的高牆，當時為了避免以巴衝突越演越烈，於是築起了這座圍牆 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
繼2015年打造暗黑版迪士尼樂園Dismaland，引發熱烈話題後，這次則在世紀最具爭議性的地點之一，建造了一座圍牆飯店The Walled Off Hotel，飯店外的混亂局勢，對比飯店內的藝術裝潢與造景，成為另類與強烈的對比，也吸引了眾多旅客前來，深受國外觀光客歡迎。
The Walled Off Hotel藝術房型 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel藝術房型 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel藝術房型 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel坐落在巴基斯坦伯利恆，由於緊鄰以色列高牆，當地常有衝突發生，班克斯(Banksy)希望透過這間飯店來反映出兩國的戰火後的傷痛與狀況，並以藝術的方式來傳達並削減衝突。飯店提供四種房型，從普通房到豪華總統套房，房內設施完善齊全，另外這裡是在軍事守望範圍內，可以確保旅客的安全。
The Walled Off Hotel希望透過藝術的方式來傳達並削減衝突 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel畫廊 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel博物館 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel內有畫廊、博物館、書店以及鋼琴酒吧，到處可以見到各式各樣的藝術品。伯利恆是巴勒斯坦旅遊重鎮，觀光收入佔超過一半的經濟比例，而圍牆飯店的熱烈程度，甚至到六月前都是客滿的狀態，飯店也表示利潤會全部回歸當地社群。
The Walled Off Hotel書店 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel鋼琴酒吧 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
The Walled Off Hotel六人套房 (圖片來源／The Walled Off Hotel)
【Info】
The Walled Off Hotel
地址：巴勒斯坦伯利恆市Caritas街182號 (182 Caritas Street, Bethlehem, Palestine)
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15131
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