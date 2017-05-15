資源回收業務研討會大成報 (2017-05-15 17:31)
來自全國9縣市的環保局與各鄉鎮市區資源回收業務承辦近300人，今、明兩天齊聚苗栗縣參加資源回收業務研討會，行政院環保署長李應元蒞會向環保先鋒致意，並以「好還要更好」期勉努力推動資源再生利用，達到零廢棄願景。
這項資源回收業務研討會由苗栗縣政府環保局主辦，今天下午在頭份市君樂飯店揭幕，副縣長鄧桂菊、環保局長劉伯舒偕同苗栗縣Q版資源回收形象娃娃「桐花妹」、「麻糬哥」及觀光大使「貓裏喵」熱情迎賓。
環保署長李應元率同資源回收管理基金會及相關業務單位人員，與來自台中市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、連江縣及金門縣等9縣市資源回收業務承辦人員，進行垃圾減量、循環經濟廢棄再利用研討及經驗分享。
環保署長李應元指出，苗栗縣推動資源回收成果優異，因而選定苗縣承辦這項研討會，希望大家瞭解垃圾就是資源、財富，「循環經濟」是世界潮流，也是未來努力的方向，期盼做好垃圾資源回收再利用，守護美麗之島環境土地。
李應元表示，全國資源回收率已自民國93年20%，提升至目前49.46％，曾被華爾街日報盛讚台灣是資源回收的天才，他要向特別向終年辛苦的環保人員表達敬意。
副縣長鄧桂菊指出，苗栗縣擁有好山好水，南庄、三義更榮獲國際雙慢城認證，與會人員除參觀今年2月通過環境教育場所認證的客家文化園區外，也歡迎到苗栗旅遊觀光，進一步體驗苗栗實踐環保、落實永續經營所打造的清新美好環境。
苗縣環保局在會場展出資源回收推動成果，包括展出去年創新拍攝的定格動畫短片場景、資源回收偶動畫「憂傷美人魚」、「機器人與樹」及播放資源回收兒童教育節目，吸引與會人員目光。
會中並由荷蘭貿易投資辦事處深專員楊智凱針對「循環經濟的國際趨勢及現況」議題進行講解分析；竹縣環保局及苗縣竹南鎮公所並分享動資源回收及村里資收站工作經驗，明天各縣市環保人員將參訪苗栗縣環境教育場所。＃
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