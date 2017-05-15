（中央社記者周永捷雅加達15日專電）藝人豬哥亮今天去世，他的女兒謝金晶下午從雅加達搭機返台奔喪。她今年元宵節赴印尼演出時應歌迷要求演唱「我的爸爸」，淚灑舞台，對受病魔煎熬的爸爸感到不捨。



歌手謝金晶12、13日前往印尼鎮海宮演出，演出前特別到廟宇祈求表演順利。



在舞台表演中，謝金晶也特別選唱了「思念你的心」，這首歌是多年前謝金晶收錄在專輯的歌曲，她唱出期望父親平安。她也提到，「希望未來可以帶爸爸來這裡同台演唱。」



人在印尼的謝金晶悲傷至極，她的公司表示：「她只想趕回台灣！」



謝金晶今天中午過後已向雅加達機場中華航空櫃檯報到前往候機室，準備搭乘華航CI762班機，預計台北時間晚間8時27分抵達桃園機場。謝金晶下午1時30分不到就入關前往候機室，神情哀戚，沒有和隨行人士多交談。



謝金晶今年元宵節時曾應邀前往印尼表演，當時有歌迷點唱「我的爸爸」這首歌，謝金晶後來表示，當時她在演唱的時候就想到爸爸治療很辛苦，不小心唱不下去，在台上大哭，台下觀眾則全場大喊加油，替她打氣。



事實上，在豬哥亮入院治療期間，謝金晶一直守在爸爸身邊，只是沒想到她這次到印尼演出時，豬哥亮驟逝，她希望能和爸爸一起在印尼同台表演的夢想，也沒有機會實現了。1060515