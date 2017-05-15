（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓人氣偶像男團防彈少年團（BTS）力壓英國人氣男子樂隊單向組合（One Direction，1D），登上美國「告示牌推特最受歡迎單曲榜」（billboard twitter top tracks）榜首。



南韓「亞洲經濟」報導，告示牌今天發布的最新排行榜顯示，防彈少年團2月發行的歌曲「Not Today」在推特最受歡迎單曲榜上的排名從上週的第24位上升23個位階，榮登榜首。



據報導，榜單根據在社群網站推特上分享次數最多或被提及次數最多的歌曲統計而成。



此外，防彈少年團在告示牌「最佳熱門100藝人」榜單中排名第10，這是南韓組合創下的最佳紀錄。



同時，防彈少年團繼去年10月29日後第24次登上Social 50榜單首位。



據報導，防彈少年團21日將出席在拉斯維加斯舉行的2017告示牌頒獎典禮。1060515