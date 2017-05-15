防彈少年團 告示牌推特最受歡迎單曲榜首中央社 (2017-05-15 18:16)
（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓人氣偶像男團防彈少年團（BTS）力壓英國人氣男子樂隊單向組合（One Direction，1D），登上美國「告示牌推特最受歡迎單曲榜」（billboard twitter top tracks）榜首。
南韓「亞洲經濟」報導，告示牌今天發布的最新排行榜顯示，防彈少年團2月發行的歌曲「Not Today」在推特最受歡迎單曲榜上的排名從上週的第24位上升23個位階，榮登榜首。
據報導，榜單根據在社群網站推特上分享次數最多或被提及次數最多的歌曲統計而成。
此外，防彈少年團在告示牌「最佳熱門100藝人」榜單中排名第10，這是南韓組合創下的最佳紀錄。
同時，防彈少年團繼去年10月29日後第24次登上Social 50榜單首位。
據報導，防彈少年團21日將出席在拉斯維加斯舉行的2017告示牌頒獎典禮。1060515
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Jenne 化妝包．naraya 曼谷包．蒙古包蚊帳．航空包．Cookie 床包．ZS20 相機包．porter 包．皮革包．GUCCI 大方包．幾米 床包．BALENCIAGA CITY 機車包．S30 相機包．agnes b. 肩包．菱格包．Goelia 床包．Lulur 隨身包．batman 床包．Kitty 機車包．SCJ 晚宴包．環保包．Abelia 床包．Zakka 公事包．TAIGA 零錢包．MATIN 三角包．小包．TOD’S 包．大方包．mit 晚宴包．Kimo 配件包．LONGCHAMP 小羊皮 摺疊包
- TORAY東麗 SX605V 生飲淨水器
- 【SAMPO 聲寶】旗艦級靜音碎紙機(CB-U9151SL)
- 【FOTOPRO】TX-PRO1彩色三腳架(共6色/公司貨)
- FENDI 時尚太陽眼鏡 (琥珀色)FF0053S
- MICHAEL KORS Jet Set Travel 金LOGO飾牌防刮皮革釦式長夾-
- 【PHOTO CLAM】韓國進口雲台(Pro-30NS 金)
- Christian 極致保溫層次拼接棉料POLO衫_深藍(PW511-85)
- 【SONY】VG-C2EM垂直手把(公司貨)
- SAMPO 聲寶 KSBD18Q / KS-BD18Q 10人份微電腦電子鍋
- 【DLINK 友訊】DIR-868L 雙頻 AC1750 Gigabit無線分享器(黑
慟！豬哥亮睡夢中病逝 揮別70起落人生【NOWnews今日新聞】
心結全解 豬哥亮含笑病逝享壽70歲【NOWnews今日新聞】
豬哥亮病逝 家屬聲明：他走得平和、很安詳【NOWnews今日新聞】
余天為豬哥亮痛哭 最後聯絡簡訊曝光【NOWnews今日新聞】
楊宗憲見不到豬哥亮 喊永遠的「大尾鱸鰻」【NOWnews今日新聞】