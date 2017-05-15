（中央社記者鄭景雯台北15日電）藝人豬哥亮過世，生前掛念遺作「大釣哥」尾款何時入袋？片商華聯國際今天表示，已準備好「大釣哥」票房款項，待豬哥亮的玉佳娛樂有限公司確認指示後，就依指示配合匯出款項。



豬哥亮過世前掛念「大釣哥」尾款何時入袋，給老婆、兒子當安家費。



華聯國際多媒體股份有限公司說，無比心疼難過豬哥亮辭世，希望豬哥亮一路好走。之前已準備好「大釣哥」票房款項，只待玉佳娛樂確認指示後，就依指示配合匯出款項，請豬哥亮家屬節哀保重。1060515