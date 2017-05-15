勒索軟體 香港17個用戶遭攻擊中央社 (2017-05-15 18:03)
（中央社記者張謙香港15日電）勒索軟體「WannaCry」肆虐全球，香港至今已有17個電腦用戶受攻擊，其中1個是伺服器。
商業電台今天傍晚引述電腦保安事故協調中心總經理黃家偉說法指出，至今共新增15起受「WannaCry」攻擊的個案，使受攻擊的件數增至17件。
黃家偉說，當中15個是家庭用戶，2個是商業用戶。這當中，1個受感染的是伺服器，其餘是電腦。
香港政府資訊科技總監林偉喬早上曾表示，政府部門未受這次事件影響。1060515
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