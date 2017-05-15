（中央社記者張謙香港15日電）據報導，巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）16日將從北京轉往香港訪問。由於他面對較高風險的恐怖襲擊威脅，香港警方將加強保安，派出反恐特勤隊保護他。



香港無線電視台今天報導，夏立夫出席北京的「一帶一路」國際合作高峰論壇後，預定16日中午抵港，入住九龍一家酒店。



夏立夫預定17日早上與香港特區行政長官梁振英會面，之後出席論壇並與港商見面，18日中午離港。



在此之前，印尼總統佐科威（Joko Widodo）和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾先後取道香港前往北京參加「一帶一路」論壇。他們在港期間，警方也採取極高規格的保護措施。1060515