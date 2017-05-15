巴基斯坦總理訪港 警方高度戒備中央社 (2017-05-15 18:03)
（中央社記者張謙香港15日電）據報導，巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）16日將從北京轉往香港訪問。由於他面對較高風險的恐怖襲擊威脅，香港警方將加強保安，派出反恐特勤隊保護他。
香港無線電視台今天報導，夏立夫出席北京的「一帶一路」國際合作高峰論壇後，預定16日中午抵港，入住九龍一家酒店。
夏立夫預定17日早上與香港特區行政長官梁振英會面，之後出席論壇並與港商見面，18日中午離港。
在此之前，印尼總統佐科威（Joko Widodo）和菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾先後取道香港前往北京參加「一帶一路」論壇。他們在港期間，警方也採取極高規格的保護措施。1060515
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
JD 髮飾．ECO 髮飾．HERA 髮飾．Natural 髮飾．婚紗髮飾．HaNA 髮飾．Aimee 髮飾．JJL 髮飾．髮飾 復古風．螢光髮飾．LV 髮飾．Aimee Toff 髮飾．芭比 髮飾．櫻花 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．可愛髮飾．髮飾 水鑽 髮夾．coloring 髮飾．Kitty 髮飾．Hello Kitty 髮飾．心情 髮飾．twins 髮飾．櫻花和風 髮飾．SANRIO 髮飾．kilinpo 髮飾．果凍骰子髮飾．米妮 髮飾．香奈兒 髮飾．Melody 髮飾．奇寧寶 髮飾
- TOSHIBA 2TB/64MB/3.5吋/SATAIII
- 京兆印坊 稀有礦星墨石親算開運印章(圓章)
- 尚朋堂 16吋DC節能吸頂對流扇 SF-T16DC
- 買就送【SAMPO聲寶】15KG變頻洗衣機ES-DD15P(K1)-
- 【BENRO百諾】A250FBH00 鋁合金三腳架組A-250EXBH00含雲台
- IN HOUSE-Good taste in color-200織紗床組(薰衣草紫-雙人)
- 【Brother】MFC-1815 黑白雷射多功能傳真複合機(速達)
- 【Samsung】Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi版四核平板(P350)
- Moonstar日本 女 長筒保暖雨靴 (灰)
- LooCa 花焰超透氣彈力8cm記憶床墊 單大
「一帶一路」峰會達成五點重要共識【北京新浪網】
如何防範勒索病毒：這幾招你要牢記於心【北京新浪網】
女孩睡夢中覺得脖子癢隨手一拍 一覺醒來已毀容【北京新浪網】
悉尼32歲華裔男子與妻子買9套房 計劃雙雙退休【北京新浪網】
一個66萬億的市場打開！剛剛，香港收到中央發來的超級禮包【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》