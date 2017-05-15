







bnt新聞訊 韓國女團T-ara成員昭妍、寶藍15日與所屬社約滿，組合將以4人組形式展開活動。





MBK娛樂方面15日表示：“過去九年作為T-ara活動的昭妍、寶藍與公司的合約在今天正式結束。在過去長久的日子中有許多開心和難過的事情，感謝昭妍和寶藍能一起走到最後，今後公司將繼續為昭妍和寶藍的發展應援。”“此前確定的澳門日程在主辦方要求下將延期舉行，日本日程將以4人組形式進行。公司將繼續為T-ara的活動給予積極支持，感謝大家的關心和喜愛，希望今後可以繼續為T-ara應援。”





另外，T-ara將於6月中旬以4人組形式攜新專輯回歸。王容/文 bnt新聞DB/圖





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