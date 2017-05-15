



bnt新聞訊 韓國OCN電視劇「隧道」劇組確定將於5月末前往關島進行褒獎休假。





「隧道」制作方方面15日向媒體表示：“「隧道」劇組已確定將於5月末前往關島進行褒獎休假。”“崔振赫、尹賢敏、李宥英等主演演員正在調節個人日程，是否參加目前尚未確定。”





另外，「隧道」目前收視率已突破6%，獲得了觀眾廣泛好評。王容/文 OCN/圖

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