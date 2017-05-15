



bnt新聞訊 韓國tvN電視臺新劇「河伯的新娘」確定將作為月火劇播出。





tvN電視臺方面15日向媒體表示：“「河伯的新娘」確定編成為月火劇，將接檔「Circle」，於7月中旬播出。”「河伯的新娘」改編自同名漫畫，由南柱赫、申世景、Krystal、孔明等擔當主演，自選角初期便受到大眾關註。





另外，「河伯的新娘」目前正在進行拍攝，將於7月中旬開播。王容/文 bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』