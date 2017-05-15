



bnt新聞訊 韓國男團VIXX於5月12至14日在首爾蠶室室內體育館舉行了第四次單獨演唱會“VIXX LIVE FANTASIA [白日夢]”。即將迎來出道5周年的VIXX帶來了別具心意、多彩豐富的表演，與粉絲們度過了220分鐘充滿歡笑與感動的時光。





在14日最後一場演出前，VIXX成員們以一身古典紅黑造型出席了此次演唱會發布會，與媒體見面。此次“白日夢”演唱會是VIXX出道五周年紀念企劃“VIXX V FESTIVAL”第一環，在發布會上成員們也首先談到了出道五周年的感受：“今年是對我們意義深刻的一年。”“我們從一無所有走到現在，感謝粉絲一直以來對我們的支持，讓我們迎來五周年。”“相比過去的時光，今後還會一起走過更長的時間，我們將繼續努力，成為更加優秀的VIXX。”向粉絲們表達了感謝。





結束演唱會的VIXX將馬上投入全新專輯「桃源境」的活動之中。此次的同名主打歌「桃源境」從預告公開便以風格獨特的東洋風吸引了大眾關註，VIXX在此次演唱會上也率先公開了「桃源境」的舞臺。談到新曲，隊長N介紹道：“此次的新曲以東洋風為基礎，其中也融入了國外元素，而扇子的利用和特別錄制的伽倻琴伴奏讓表演風格更加新穎。扇子舞是歌曲的關鍵點，展現了如神仙般模樣。”





當問到哪位成員最適合這次的全新造型時，弘彬回答道：“這次的概念是我提議的，我覺得自己很有信心消化這樣的風格。”說著略顯羞澀的笑起來，“但在拍攝概念照時發現成員們都很適合，各有各的魅力，很難選出最合適的人。”隨後隊長N還打趣地說：“啊，原來弘彬覺得自己最合適啊”，弘彬連忙回答：“不是啦，成員們都很適合。”引發現場笑聲一片。





當天下午4時，VIXX的最後一場“白日夢”演唱會正式開始。在一段講述“白日夢”故事的VCR後，VIXX在粉絲們的尖叫聲中帥氣亮相 ，以一曲「Fantasy」華麗開場。隨後，VIXX表演了多首組合代表歌曲，並率先公開了新專輯主打歌「桃源境」和收錄曲「Black Out」的舞臺，東洋意境的曲風和帥氣的扇子舞表演引發全場粉絲強烈反響。





除了組合舞臺，VIXX成員們也精心準備了各自的solo表演。弘彬通過一曲「謊言謊言謊言」展現了感性美聲；KEN表演了RAVI的自作曲「SO ROMANTIC」；LEO表演了不同與以往抒情風格的自作曲《「UP IN THE SKY」，忙內HYUK則表演了自己創作的「抱著你」搖滾版；而N則將「姻緣」進行了改編，帶來了剛柔並濟的古典舞表演，驚艷全場。





在這場意義特別的演唱會上，VIXX準備了蛋糕與粉絲們共同慶祝出道五周年，並分別向粉絲表達了各自的心境和感謝。一直以來支持VIXX的粉絲們則準備了紙飛機特別驚喜，讓VIXX成員們不禁感動的留下眼淚。在演唱會最後，VIXX向所有粉絲和參與此次演出的所有工作人員表達了感謝：“在今後更長的時間里，希望能和大家一起笑一起哭，一起幸福地度過。”“飛機越大越能長久飛行，希望VIXX和粉絲們一同成為大飛機，一起飛行。”“向所有支持我們的星光們和參與這次演唱會的所有伴舞、工作人員們再次致以衷心的感謝。”





結束“白日夢”演唱會首爾場的VIXX順利開啟了出道五周年紀念活動大幕。15日下午6時，VIXX的全新專輯「桃源境」音源及MV將全面公開，正式展開回歸活動。王容/文 白秀硯，Jellyfish娛樂/圖

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