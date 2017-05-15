陳世妍飛日本參加活動 簡約休閑風清爽靚麗Wow!NEWS新聞網 (2017-05-15 16:10)
bnt新聞訊 15日上午，韓國演員陳世妍經由金浦國際機場出發，前往日本參加電視劇「獄中花」宣傳活動。王容/文 金致允/圖
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