SHINee泰民現身機場 飛日本舉行solo演唱會Wow!NEWS新聞網 (2017-05-15 16:14)
bnt新聞訊 15日上午，韓國男團SHINee成員泰民經由金浦國際機場出發，前往日本舉行solo演唱會。王容/文 金致允/圖
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