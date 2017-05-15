VIXX舉行”白日夢”演唱會發布會 古典紅裝帥氣亮相Wow!NEWS新聞網 (2017-05-15 16:18)
bnt新聞訊 14日下午，韓國男團VIXX舉行第四次單獨演唱會“VIXX LIVE FANTASIA [白日夢]”媒體發布會，六位成員一身古典風紅黑造型帥氣亮相。王容/文 白秀硯/圖
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