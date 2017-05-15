



bnt新聞訊 近日，韓國歌手許齡智攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真。女團偶像出身的許齡智開始個人活動後在電視劇、綜藝中也有著出色表現。在此次的寫真中，從清新夢幻到成熟幹練的造型，許齡智通過自己的獨特氣質演繹了自己的改變和成長。王容/文 Kim Taeyang/圖 ALLOANGE，Fuza by A.701，Le yiel/服裝

















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