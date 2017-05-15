



bnt新聞訊 想要永葆青春幾乎是每個女性的夢想。生老病死每個人都無法避免，隨著時間的流逝人體的各個器官開始出現衰老現象，皮膚也無法“幸免”。





但為何活躍在電視熒幕中的韓國女星們似乎都有著不會變老的年輕肌膚呢？這全得益於她們正確的抗老護膚，這樣護膚方法做對了你也能擁有明星們般的好膚質。





今天就以韓國最具代表性的童顏女星金惠秀、林秀晶、金荷娜為範本，來一同看看抗老護膚的技巧有哪些吧！





>> 童顏的關鍵詞是“彈力”

決定童顏的最重要條件之一就是彈力。隨著年齡的增長，皮膚細胞的活力也會隨之變弱，這是肌膚彈力下降的原因，更是皺紋生成的原因。





若想有效保留甚至是提高肌膚彈性的話，平時除了要註意自己使用的護膚產品的主要成分是否健康外，更要做到萬無一失的保濕管理。與此同時，保持健康和規則的生活習慣也是延緩肌膚衰老的有效方法。





>> 提升肌膚彈力的抗老護膚技巧





CARE 01 堅持使用抗老功效護膚品





抗老護膚要做到“雙管齊下”，也就是通過健康的生活習慣強身健體外，再使用成分優質、功效佳的護膚產品令肌膚更加健康。若使用與自己膚質不符或是添加了大量化學成分的護膚產品，不但無法起到改善膚質的功效，還會引起過敏等不良反應。







肌膚一旦有問題出現，無論大小都需要較長的時間才能恢複。另外，如青春痘這種肌膚問題即使恢複了健康也很容易留下痘痕或是毛孔變得粗大等問題的出現。因此，護膚產品最好選擇成分天然、對肌膚完全無害的產品。





CARE 02 保濕是打造童顏的必要條件





肌膚看上去無力且暗沈，多是“幹燥”在作祟。肌膚內水分不足的話彈力便會下降，持續幹燥時還會生成大量的角質。因此，從潔面到肌膚護膚都要將重點放在保濕上。使用成分優質的潔面及保濕面霜，讓肌膚長時間水分充足才是延緩肌膚衰老的有效方法。







同時擁有卓越的保濕及補充營養功效的羊毛脂被更多地活用在了基礎護膚產品中。羊毛脂是一種從幼小羊毛中提取的天然成分精油，不僅具有保濕效果，還具有鎮定肌膚肌膚及再生的功效，能有效防止肌膚問題的出現並為肌膚充足所需的水分及營養。





BEUTY EDITOR’S PICK





01 集純礦物質泡沫潔面乳（KICHO Natural Mineral Foaming Cleanser）：這是一款含有天然界面活性劑與植物性成分高達90%以上的對肌膚無刺激的泡沫洗面奶產品，使用簡便，可強效深層潔面。







02 集純泡沫毛孔潔面刷（KICHO Bubble Pore Brush）：這是一款以0.05mm的超細毛精制而成的，可以將角質，以及毛孔內汙垢一起清理幹凈的洗臉刷產品。





03 集純羊毛脂漿果乳霜（KICHO SHEEP OIL CREAM）：這是一款從清潔地區新西蘭羊羔身上獲取羊毛，通過德國嚴謹技術力獲取“羊油”研制而成的羊油面霜，對肌膚溫和無刺激。產品內融入8種濃縮漿果成分，營養豐富，可以高效潤養肌膚。尹智慧 鄭文蘭/文 KICHO 集純，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』