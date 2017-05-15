（中央社記者吳家豪台北15日電）OPPO今天推出全新升級的自拍美顏機OPPO A77，首次加入FHD In-cell技術，更加大內建儲存空間至64GB，單機建議售價新台幣1萬990元，將於5月19日起開放預購。



擁有5.5吋大螢幕的OPPO A77首次加入FHD In-cell螢幕技術，相較於一般螢幕厚度減少4分之1，使OPPO A77在搭載3200毫安培（mAh）大容量電池的同時，無須增加手機厚度，即使在艷陽高照的情況下依舊能清晰呈現螢幕畫面。



OPPO A77的1300萬畫素主鏡頭搭配PDAF相位對焦技術與先進繪圖晶片，能輕鬆還原影像豐富細節；除了美顏4.0與7段美顏功能外，OPPO A77的背景虛化功能讓使用者輕鬆創造景深效果。



OPPO A77搭載64位元8核心處理器與4GB RAM記憶體，為使用者提供順暢的多工處理效能。採用3卡獨立插槽配置的OPPO A77，不但支援4G+3G雙卡雙待與外接最高達128GB的microSD記憶卡，還內建64GB大儲存空間與具有全新疏水膜工藝的智慧指紋辨識系統。



OPPO A77金色/玫瑰金64GB版本單機建議售價1萬990元，5月19日至26日將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店、Yahoo!奇摩購物中心、PChome 24小時購物與UDN買東西購物中心開放預購。凡於預購期間訂購即加贈OPPO原廠側掀皮套與精美不袗真空保溫/冷杯，上網登錄再送OPPO高雅手機包。



研究公司Strategy Analytics最新報告指出，OPPO手機登上2017年第1季全球Android手機銷售冠軍；此外，根據市調機構統計，OPPO也於今年3月首次成為台灣消費者最喜愛的手機前3大品牌。1060515