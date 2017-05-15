青瓦台：加強防火牆防範勒索軟體中央社 (2017-05-15 17:46)
（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓總統府青瓦台今天表示，透過微軟「視窗」作業系統漏洞勒索駭攻的事件，南韓迄今共發現9起，為了使受害規模降至最低，必須徹底採取對應措施防範。
南韓聯合新聞通訊社報導，青瓦台發言人尹永燦今天簡報指出，青瓦台國家安保室為防止勒索軟體侵害擴散，已下達多項措施與指示。
尹永燦說，未來創造部和韓國網際網路振興院（KISA）已經掌握並分析48個網路蠕蟲樣本，南韓政府也已按照分析結果，向保護南韓國內主要企業情報的最高負責人傳送注意、勸告、安保公知的電子郵件，以警告人民保護他們的電腦以免遭駭。
報導引述尹永燦透露，對國民行動要領包括切斷網路通信網後再打開電腦、連結通信網後下載升級最新的防病毒軟體等。
尹永燦表示，國家情報院已於昨天下午6時將國家Cyber危機的等級，由「關心」上調至「注意」，並指示公共機關加強防火牆以採取保安措施。1060515
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