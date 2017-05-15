雪隧科技執法系統 6月15日啟用中央社 (2017-05-15 17:44)
（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）警方今天說，國道5號「雪山隧道自動化科技執法系統」將在6月15日起正式啟用，未來主要取締違規變換車道、超速、龜速車及惡意逼車等，請民眾務必遵守行車規定。
國道公路警察局說，雪山隧道為連接台北至宜蘭之間的重要交通路線，為確保用路人遵守各項行車規定及提升隧道內行車安全，經國道主管機關及執法機關會商決定，「雪山隧道自動化科技執法系統」自6月15日起正式啟用。
警方表示，「雪山隧道自動化科技執法系統」於隧道南、北向各設置8組，共16組，主要以違規變換車道、超速、低於最低速限及惡意逼車為取締項目，請民眾務必遵守隧道內行車安全規定。
警方說，這套科技執法系統為輔助執法工具之一，系統實施前、後的行車規定及違規罰則都相同。
此外，隧道內已設置完整的禁止變換車道雙白實線、最高及最低速限標誌等，並透過電子看板及隧道廣播加強提醒，籲請用路人依標誌及標線遵守相關行車安全規定，共同維護雪隧行車安全。1060515
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