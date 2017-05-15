中華職棒／又見寶島時代 全猿主場猛猿球衣上身NOWnews今日新聞 (2017-05-15 17:28)
Lamigo桃猿隊將在5月20(六)及21日(日)舉辦第四個主題日「又見寶島時代」，將台灣60年代至90年代豐富精采的生活回憶納入全猿主場，「又見寶島時代」分為「漫談寶島」、「穿越寶島」、「舞動寶島」以及「回憶寶島」四大路線，是懷舊風味十足的主題趴。「回憶寶島」在5月20日(六）以及21日(日)讓Lamigo桃猿隊重新穿上2014年人氣假日球衣「猛猿」，讓2014年的勝利黑潮湧回全猿主場！
Lamigo桃猿隊在2014年球季將黑潮概念延續到假日球衣，2014年主場正式假日球衣「猛猿」在當時4月12日亮相。今年「又見寶島時代」主題為了回應球迷朋友三年來的支持期盼，三年後Lamigo桃猿隊再度穿上「猛猿」作為這次主題球衣，球迷朋友可以在這兩天見證猛猿歸來，是Lamigo桃猿隊超級霸以及超級二霸的經典巨作。
「猛猿」一改球衣胸前正面隊徽的設計，猛猿頭像置於左胸，色系延續黑潮，在當時改變以往以紅白為主的配色，在隊史上首度以殺氣十足的黑色為主，搭配全紅比賽帽，翻新以往Lamigo球衣的設計，其實現階段部分的球員如王柏融、林承飛、朱育賢等都沒有穿過這款在當時假日限定，話題十足的球衣，球迷朋友可在六日兩天主場看到他們換穿「猛猿」的英姿。
「猛猿」會在「又見寶島時代」推出球迷版球衣以及球帽，預計在4月20日當天開賣，仍然由TPX操刀製作，每件售價1880元，過去錯過的球迷朋友這次可別錯過，找到你對於Lamigo的回憶，「猛猿」就是「又見寶島時代」的Dress Code ！
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