勇士15日以113：111擊敗馬刺、搶下西區冠軍賽首勝，即便馬刺在比賽中折損第一大將Kawhi Leonard，勇士在比賽中最多曾落後達25分，最終還是逆轉拿下勝利仍是NBA過去15年來分區冠軍賽最驚奇的逆轉勝紀錄。

勇士此役在上半場時便曾落後多達25分，第三節Leonard因傷退場之後，由Stephen Curry帶頭打出一波18：0攻勢拉近比數，決勝第四節再一口氣超前逆轉贏球。

根據《ESPN》的報導，這是NBA分區冠軍賽近15年來的最大逆轉秀，前次更大分差逆轉贏球是2002年的東區冠軍賽第3戰，當時還是「綠色超人」的Paul Pierce在決勝第四節狂砍19分，率領塞爾提克逆轉26分擊敗Jason Kidd所領軍的籃網。

另外巧合的是勇士本季例行賽最大分差逆轉勝的對手也是馬刺，3月29日勇士客場挑戰馬刺首節便曾落後多達22分，最後則是在Curry和Klay Thompson的帶頭下以110：98贏球。

球隊逆轉取勝，勇士悍將Draymond Green賽後相當開心：「這是場完美的第一戰，即使我們被一拳揍在嘴上，我們還是能拿下勝利。」

至於Kevin Durant則坦言球隊在一開始有些鬆懈，這在分區決賽是不被允許的，幸好最後仍及時找回狀態取勝，Durant此役拿下34分，有20分是在下半場所斬獲，也是球隊致勝功臣。

至於拿下全場最高40分的Curry則表示因傷缺陣的總教練Steve Kerr在中場休息時至球隊休息室對球員的精神喊話為他們注入一劑強心針。

「能夠聽到Kerr的聲音並得到他的建議總是會讓人振奮，他從旁觀的角度給了我們很多不同的意見，無庸置疑地對我們來說意義重大。」Curry表示。