富邦悍將增菘瑋今年回歸中職，成為富邦悍將牛棚的重要戰力，而老家在台東縣的他，對這次辦在花蓮的明星賽相當期待，希望家人能到現場來看他打球。

「很期待、也很緊張。」增菘瑋表示因為辦在東台灣，因此想要在家鄉父老面前拿出自己最好的一面，感覺起來又不太一樣。

而出生在新竹的朱育賢，對於今年明星賽也是充滿好奇，希望今年球迷們能助他一臂之力，將他送去花蓮，來感受一下這種棒球嘉年華的氛圍。

過去增菘瑋曾參加過2013年辦在桃園棒球場的明星賽，而如今時間過了4年，從業餘再次回到職棒圈的他，這之中所做的努力可想而知，若能再回明星賽，無疑是對自己表現的肯定。