中華職棒／人氣壓大王 郭峻偉：理所當然NOWnews今日新聞 (2017-05-15 17:07)
統一獅隊捕手郭峻偉，對於今年球季有望首次入選明星賽，是既期待、又怕受傷害，他表示自己直到現在都還不敢去看票數。不過他現在目前人氣超高，甚至還領先「大王」王柏融，對此他開玩笑的表示，「因為他被我阻殺過，理所當然！」
郭峻偉今天參加由聯盟舉辦的中職明星賽售票暨周邊發表記者會，會中他擔任「一日模特」在台上大秀本次明星賽的商品，不過可能是因為第一次參加這種活動，有些緊張，他在介紹時多次吃螺絲。
對於日前因為胃穿孔而導致進入到傷兵名單，郭峻偉說這真的比受傷還難受，而且還在醫院遇到總教練黃甘霖，有點好笑。他也解釋說，自己從小時候胃就不好，所以明明自己都很早吃飯，但還是會發生這種事。
不過他也表示目前已經完全OK了，自己很希望能參加明星賽，因為是首次在花蓮舉辦，所以很期待。
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