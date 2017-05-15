（中央社台北15日電）週末假期過後，「WannaCry」勒索病毒威脅未減。中國大陸專家同樣建議大陸民眾，今天上班先別急著開機及上網，安裝安全軟體，修復軟體後，再插上網路線工作，可防勒索病毒攻擊。



大陸電腦專家指出，勒索病毒傳染的高峰期不能單純認為已經過去，沒有安裝安全及修復軟體的電腦，受勒索病毒攻擊的機率非常大。



勒索病毒近日癱瘓大陸教育、銀行、交通等多個行業。包括央視網、新華網等陸媒報導，中國大陸專家提醒大陸民眾切勿打開不明連結及郵件，且不要下載不明文件。1060515