越捷新增河內-仰光航線 單程票只要9美元NOWnews今日新聞 (2017-05-15 16:35)
Vietjet越捷航空宣布，將於今年8月31日開通河內往返緬甸仰光新航線，單程票價約新台幣270元（美金9元）起，希望滿足往來越南首都與緬甸觀光樞紐兩地間的商務及旅遊需求。
越捷航空表示，河內往返仰光的航班開航後將每日營運，單程飛行時間為1小時55分，去程航班下午12時5分自河內起飛、下午1時30分抵達仰光（當地時間）；回程航班下午2時30分自仰光起飛、下午4時55分抵達河內（當地時間）。
河內是越捷繼胡志明市－仰光航線後，連結仰光的第二條航線。越南與緬甸因有近似文化，正吸引資金投資於觀光與經濟發展，希望藉由新航線及優惠票價，滿足兩地的商務及旅遊的需求。台灣旅客可搭乘越捷自台北／台中／台南／高雄抵胡志明市，或是自台北抵河內後，經由轉機前往仰光。
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