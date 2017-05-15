服務型機器人 亮相福州火車站中央社 (2017-05-15 16:51)
中國大陸應用服務型機器人愈來愈普遍。圖為福建福州火車北站候車大廳，一台美女造型的智慧機器人為旅客提供導航、諮詢等乘車服務。（中新社提供）中央社 106年5月15日
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