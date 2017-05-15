富士康自動化 工廠關燈黑漆漆中央社 (2017-05-15 16:51)
富士康科技集團拚自動化，機器成為生產主力，工作燈隨著人力減少，自動化產線通常處在昏暗環境中。圖為富士康昆山廠板對板連接器母端生產區。（資料照片）中央社記者尹俊傑昆山攝 106年5月15日
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