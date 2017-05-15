午後對流旺盛 大雨傾盆中央社 (2017-05-15 16:50)
對流發展旺盛，中央氣象局15日午後發布10縣市大雨特報。新北市下午瞬間下起傾盆大雨，路上行人紛紛躲避。中央社記者吳翊寧攝 106年5月15日
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