（中央社河內15日電）越南當局今天指出，與越南政府有關的駭客鎖定入侵跨國公司電腦，是屬不實資訊，對此予以駁斥。



路透社引述網路安全公司FireEye報導，為越南政府工作或是以此為名義的駭客已入侵境內多間跨國公司電腦，作為日益精密複雜的網路間諜活動一環。另外，此駭客團隊也駭入越南異議人士與記者的電腦。



越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）今天表示，這是毫無根據的指控，越南政府並不允許針對某一組織或個人的任何形式網路攻擊，所有網路攻擊或是對網路安全的威脅，都必須受到譴責及依法嚴重懲罰。



她說，在目前情況下，確保網路安全是各國重要且必要的作業和責任，包括防止駭客網路攻擊的工作在內。「我們願與國際社會密切合作，共同預防與打擊任何形式網路攻擊行為」。1060515