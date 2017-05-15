曾經對峙 菲律賓海警首度赴陸受訓完成中央社 (2017-05-15 16:14)
（中央社台北15日電）與中國大陸交好的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）正在北京參加「一帶一路」論壇，而首度在中國大陸受訓的20名菲律賓海警隊員也在14日結訓，今天離開受訓的浙江寧波返國。
2012年黃岩島事件爆發時，中國大陸海警船曾與菲律賓海警船及軍艦在黃岩島海域對峙，之後在南海亦有零星對峙。但2016年杜特蒂就任菲國總統後，對北京態度丕變，轉而交好，更首度派遣海警隊員前往中國大陸受訓。
人民網報導，這20名受訓的菲律賓海警隊員都是年輕警官，5日起在浙江寧波的公安海警學院，參加「海上執法業務技能培訓班」，為期10天，14日結訓。
根據報導，這項訓練是根據中國大陸與菲律賓「海警海上合作聯委會」共識，為「深化雙方務實合作，增強執法能力建設，交流海上執法經驗」而設置。
報導指出，根據菲律賓需求和海上執法工作實際狀況，這項培訓設置了海上執勤常用語、搜救及潛水應用、船舶操縱登臨、海上通訊導航等課程，由中國大陸的海上執法專家、教師進行授課。
報導說，中菲兩國已先後簽署海警合作諒解備忘錄，並成立海警海上合作聯合委員會，兩國海警機構的合作「邁上實質階段」。今年還將展開海上聯合執法、搜救演習、艦艇互訪等交流活動。1060515
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