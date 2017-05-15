華爾街日報爆料 薩爾達傳說手遊正開發中NOWnews今日新聞 (2017-05-15 16:20)
《華爾街日報》今(15)日爆料，稱任天堂與日本公司DeNA正在合作開發著名RPG《薩爾達傳說》系列的手機遊戲。
近年來任天堂積極的把自家遊戲IP送上手機平台，像是去年的《精靈寶可夢GO》、《超級馬利歐酷跑》，今年的《聖火降魔路英雄雲集》等等。如今又有相關消息指出《薩爾達傳說》，也將登上手機平台。
《華爾街日報》指稱，根據知情人士透露，先前任天堂公布的《動物之森》最新手遊將在今年下半年推出，而《薩爾達傳說》手遊則是預計在《動物之森》後推出，不過內部人士也稱，可能會隨公司內部而做調整。
但《華爾街日報》表示，當他們收到消息後立刻詢問任天堂與DeNA，但兩家公司對此都不予置評，不過看看眾多大作的前例，《薩爾達傳說》登上手機平台也不無可能。
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