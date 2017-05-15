（中央社記者鍾榮峰台北15日電）智網聯盟及亞洲矽谷榮譽會長施振榮表示，台灣應積極參與制定物聯網標準，要在物聯網中加速智聯網，利用人工智慧和大數據等，創造附加價值。



施振榮下午參加資策會產業推動及服務處與智網聯盟舉辦的「IoT應用服務發展交流會」。



施振榮表示，過去30年到40年，台灣在資通訊領域對世界做出積極貢獻；面對未來物聯網時代來臨，台灣在物聯網裝置會是主要貢獻者之一。



施振榮指出，未來除了物聯網以外，重要的還是智聯網，價值效益才不會受限，希望大家共創價值，產生利益平衡生態。



施振榮表示，物物相連得到的數據產生智慧，需要透過標準，oneM2M技術標準是很好的基礎，讓台灣的物聯網裝置可以互通，從物聯網到智聯網可發揮，對全球資訊社會的來臨有重要貢獻。



施振榮指出，台灣相對缺乏在物聯網標準的話語權，未來應積極參與，標準制定應該掌握國際脈動。



施振榮指出，未來物聯網商機很大，以台灣在半導體和資通訊產業的能力，未來台灣在物聯網硬體發展沒有太大的問題；但是如何在物聯網當中加速智聯網、利用人工智慧（AI）和大數據（Big Data）等，創造附加價值，是首要之務。1060515