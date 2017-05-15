勒索病毒攻陷四川 戶政交管系統癱瘓中央社 (2017-05-15 15:32)
（中央社台北15日電）勒索病毒WannaCry全球肆虐，中國大陸四川省今天也被攻陷，多地戶政、交通管制系統都受到病毒影響而癱瘓，目前正在緊急修復中。
大陸封面新聞網報導，中國大陸四川省成都市部分公安辦證大廳相關業務今天均受到影響；綿陽交警則在官方微博發文表示，受到病毒影響，只有部分窗口開放受理民眾業務。
此外，中共中央網路安全和資訊化領導小組辦公室網路安全協調局負責人表示，目前勒索病毒還在傳播，但傳播速度已經明顯放緩。
中共中央網信辦表示，最有效的應對措施是要安裝安全防護軟體，及時升級安全修補程序，即使是與網路不直接相連的內網電腦也應考慮安裝和升級安全修補。1060515
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