（中央社台北15日電）中國大陸山東省青島市環保局有13名「聞臭師」，專門以嗅覺鑑定空氣中的臭氣濃度與汙染。他們的生活與香煙、美酒、香水無緣，且由於臭味時常是因化學引起，更有人曾工作到舌頭發麻。



大陸半島網報導，這些「聞臭師」的正式職稱為「嗅辨員」。由於惡臭感覺強度與汙染物濃度相關，在監測方法、擴散規律、控制技術選擇方面不同於常規大氣汙染；而作為一種感官汙染，對惡臭汙染的判斷，必須靠人的感覺，因此才會有這項職業。



為了防止嗅覺疲勞，嗅辨員的工作只能在實驗室中進行，當採集到的臭氣樣品送至實驗室後，他們會將樣本分成6組，作不同程度稀釋與標碼，並多次嗅辨、登記，直到聞不出異味為止。



他們的辨識結果具有法律效應，如果確認臭味濃度超標，再由執法人員責令汙染源限時改善。



嗅辨員江文沖表示，嗅辨員的入門條件相當苛刻，年齡不能超過45歲，不能抽煙、喝酒，不能有鼻炎，女性不能化妝、噴香水，日常飲食要少吃辣或者不吃辣。



此外，這些嗅辨員每隔3年還要再考試審核，如果抽煙、鼻咽發炎或者嗅覺退化，將會被取消資格。



另一名嗅辨員張婷婷表示，聞臭對身體是有危害的，因此，對於孕產期、哺乳期的女性嗅辨員，都不會安排嗅辨任務。



她表示，去年曾接到疑似液化氣洩漏的嗅辨任務，當時才聞了一下稀釋過的樣本就突然感覺舌頭發麻，然後聞哪兒都是那個味道，等於嗅覺疲勞，只能終止任務。1060515