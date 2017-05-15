（中央社記者張謙香港15日電）信是有緣，中國大陸重慶市1名小學生在3歲時原來已與老師「結下師生緣」，當時他們互不相識，卻同時拍攝到對方的相貌。



觀察者網今天轉述消息報導，這名小學生名叫宋沐晨，今年7歲，是渝北某小學一年級學生。



報導表示，宋沐晨的父親近日在網上留言，孩子的媽媽最近看見女兒衣櫃上貼的一張舊照裡，一位「（意外攝入）背景女孩」很眼熟，原來是女兒現在的班導師林老師。



其後，宋沐晨家人聯繫了林老師，並把照片發過去，林老師確認自己就是照片中的那位女孩，而當時她還在讀大學。



報導引述宋先生說，這張照片大約於4年前拍攝，當時他與太太和女兒在南山植物園遊玩，那時女兒還在讀幼稚園。



宋先生說，那次他們在植物園拍了很多照片，女兒就只挑選了這一張貼在自己的衣櫃上，一直陪伴了4年多。



去年9月，女兒上了小學，沒想到，照片裡的這位陌生女孩，居然就是女兒的班主任。



宋先生說，「這太不可思議了，這種事情以前只在電影裡看到過，現實裡發生，並且是在自己身上，真是億分之一的幾率啊。」



林老師接受訪問時說，當時她坐那裡其實也是在拍照，她手裡的照片裡，同樣有宋沐晨當背景，只是當時宋沐晨太小，模樣跟現在變化較大，她沒有認出來。



據報導，此事當天在宋沐晨班級的家長群迅速傳開，大家都覺得很不可思議。1060515