（中央社新加坡/華盛頓15日綜合外電報導）中國大陸、南韓和日本等亞洲各國政府和企業今天陸續傳出遭WannaCry勒索軟體攻擊的災情，但網路安全專家警告，在更多員工開機查看電子郵件之下，影響恐更廣泛。



路透社報導，香港網路安全公司「統威網路科技」（Network Box）董事總經理蓋茲利（Michael Gazeley）說：「大部分攻擊透過電郵傳送，所以人們收件匣有許多『地雷』在等著他們。」



全球第2大經濟體中國大陸能源業巨擘中國石油表示，旗下部分加油站的支付系統遭攻擊，不過大部分系統已恢復正常。根據官方微博貼文，包括警察和交通機關在內的大陸數個政府單位通報他們遭駭客攻擊。



「中國日報」引述大陸科技公司奇虎360報導，大陸至少有20萬台電腦受到影響，學校和學院影響尤其嚴重。



香港交易及結算所發言人表示，目前為止所有系統都正常運作。他說：「我們會保持高度警覺。」



南韓總統府青瓦台表示，發現9起勒索軟體受害案件，但沒有進一步說明哪些地方發現攻擊。



澳洲負責網路安全的部會首長特漢（Dan Tehan）表示，僅3家公司遭勒索軟體攻擊；紐西蘭則沒有任何通報案例。



美聯社報導，日本也是這次網攻的受害者。日產汽車今天證實部分部門遭鎖定，但旗下事業沒有受到重大影響。



日立公司發言人表示，電郵跑的速度很慢或根本無法寄送，檔案也打不開。日立雖然沒有收到繳交贖金的要求，但認為這些問題跟勒索軟體攻擊有關。他們正在安裝軟體來進行修復。



從事網路安全技術支援的非營利組織日本電腦緊急應變小組協調中心（JPCERT/CC）表示，目前日本600個企業的2000台電腦通報受影響。



法新社報導，歐洲方面，俄羅斯內政部表示，部分電腦受感染，國內銀行系統和鐵路系統也遭攻擊。



法國製車商雷諾（Renault）在法國、斯洛維尼亞和羅馬尼亞工廠被迫停止生產；聯邦快遞公司（FedEx）則表示，「正儘快採取補救措施」。



德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，車站資訊顯示板受到影響。



英國國家醫療保健服務（National Health Service）表示，提供醫療照護服務的47個組織遭攻擊，昨天下午有7家醫院持續將急診室病人轉院。（譯者：中央社陳昱婷）1060515