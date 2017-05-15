防範勒索病毒 印度緊急設防火牆NOWnews今日新聞 (2017-05-15 14:14)
即便印度受到「WannaCry」影響相對較小，不過為了進一步防範勒索病毒，周末印度已緊急架設防火牆，並在今天展開測試。
據《中央社》報導指出，印度比起其他國家，遭到勒索病毒的影響不大，但由於印度許多企業為節省成本，大多都使用盜版與舊版的Windows作業系統軟體，這樣老舊的Windows對於「WannaCry」來說，是最好的目標。
跨國會計公司資誠(PwC)印度分公司負責網路安全的常務董事克瑞希南(Sivarama Krishnan)表示，他的團隊周末架設防火牆，並為超過2,000名客戶辨認是否感染病毒。他也表示，偏遠地區與中小企業因為設備較老舊，比起金融機構這種有著嚴密的安全措施的大企業，他們受到攻擊的機會也會較高。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ASUS 行動電源．line 行動電源．GGMM 行動電源．SUPER 行動電源．ANTEC 行動電源．龍貓行動電源．Yang 行動電源．行動電源 MIT．myeco 行動電源．besta 行動電源．MOJO 行動電源．HB 行動電源．行動電源 bsmi．行動電源 12v．SANYO 行動電源．移動行動電源．lomui 行動電源．行動電源 6000．Apacer 行動電源．JUMBO 行動電源．12V 行動 電源．OSUMA 行動電源．ASUS 行動 電源．3m 行動電源．mini 行動電源．行動電源 8800mAh 認證．HANG 行動電源．mfd 行動電源．GPLUS 行動電源．Kitty 行動電源
寶可夢新活動 準備來抓化石翼龍【NOWnews今日新聞】
主打靜音低功耗 NVIDIA GT 1030顯卡評測【北京新浪網】
PC業務大幅下滑丟失第一！聯想著急：請來舊將【北京新浪網】
勒索病毒傳播警示隔離內網不能高枕無憂【北京新浪網】
Google I/O 2017大會：這6大看點值得期待【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》