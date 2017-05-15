即便印度受到「WannaCry」影響相對較小，不過為了進一步防範勒索病毒，周末印度已緊急架設防火牆，並在今天展開測試。

據《中央社》報導指出，印度比起其他國家，遭到勒索病毒的影響不大，但由於印度許多企業為節省成本，大多都使用盜版與舊版的Windows作業系統軟體，這樣老舊的Windows對於「WannaCry」來說，是最好的目標。

跨國會計公司資誠(PwC)印度分公司負責網路安全的常務董事克瑞希南(Sivarama Krishnan)表示，他的團隊周末架設防火牆，並為超過2,000名客戶辨認是否感染病毒。他也表示，偏遠地區與中小企業因為設備較老舊，比起金融機構這種有著嚴密的安全措施的大企業，他們受到攻擊的機會也會較高。