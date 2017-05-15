通過智能手機安全上鎖/解鎖並啟動您的汽車



阿姆斯特丹, 2017年5月15日 - (亞太商訊) - 數字安全領域全球領導者金雅拓（泛歐證券交易所NL0000400653 GTO）提供可信服務中心(Trust Service Hub) 支持Daimler AG基於智能手機的奔馳E級系列全新“數字車鑰匙”。通過這一頂級汽車製造商的創新解決方案，駕駛員可以輕鬆使用具備NFC功能的智能手機對汽車進行上鎖、解鎖和啟動操作。金雅拓的可信服務中心可在任何支持該解決方案的手機上無縫、安全地無線部署數字密鑰。



通過金雅拓的可信服務中心，密鑰可以安全下載到安全芯片[1]，駕駛員僅需將智能手機貼向車把手，即可上鎖或解鎖汽車。此外，當手機放置在儀表板的充電托盤時，按下啟動按鈕即可發動引擎。即使手機電池耗盡也不會影響操作[2]，因此駕駛員將無需攜帶傳統鑰匙。



作為“ Mercedes me 連接”項目不可或缺的一部分，數字車鑰匙將與相關服務無縫連接，滿足現代移動性和數字生活方式的需求。



金雅拓新移動解決方案副總裁Christine Caviglioli表示：“數字化需要公司利用專業知識，與聯網車輛生態系統中所有利益相關方建立強有力的聯繫。對於Daimler AG來說，我們的解決方案完全可以支持其目標，幫助通過首選設備向客戶提供創新服務，且不影響安全性。”



[1] 安全芯片是一個防篡改硬件平台，能夠安全託管應用並儲存機密和密碼數據。移動網絡運營商提供的SIM或OEM嵌入手機的eSE（嵌入式安全芯片）中都嵌有該芯片。

[2] 如果智能手機支持該功能，24小時內可對汽車進行上鎖或開鎖最多10次。



關於金雅拓



金雅拓（泛歐證券交易所 NL0000400653 GTO）是數字安全領域全球領導者，2016年的年營業額達31億歐元，客戶遍及180多個國家。金雅拓為這個日益互聯的世界帶來更多信任。



我們為企業和政府提供技術和服務用以驗證身份及保護數據安全，並支持在個人終端、聯網設備、雲端及這些載體之間的服務。



金雅拓的解決方案定位於現代生活的核心領域，從支付到企業安全和物聯網。我們對身份、交易以及設備進行驗證，保護數據並為軟件創造價值——助力我們的客戶為數十億人和設備提供安全的數字服務。



我們擁有超過1.5萬名員工，分佈在全球48個國家的112個辦事處、43所個人化和數據中心，以及30個研究與軟件開發中心。



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