台股開低走高 收盤漲50點中央社 (2017-05-15 13:52)
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走高，收盤漲50點，為10036.82點，漲幅0.5%，成交金額新台幣867.14億元。
加權指數今天開盤為9978.28點，盤中最高10036.82點，最低9978.28點；不含金融股指數8525.51點，漲41點。
八大類股漲跌幅為：泥窯股漲0.13%、食品股跌0.02%、塑化股漲0.38%、紡織股跌0.31%、機電股漲0.58%、造紙股漲0.31%、營建股跌0.18%、金融股漲0.62%。
委買張數1061萬3069張，委賣張數698萬7105張，成交張數409萬7234張。
收盤時上漲447家，下跌355家，持平92家。
成交量前5名個股為華邦電、元大滬深300正2、群創、中信金、富邦上証正2。
漲幅前5名個股為翔耀、奇力新、程泰、皇普、鈞寶。
跌幅前5名個股為必翔、事欣科、互億、晟銘電、新世紀。1060515
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