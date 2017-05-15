（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸官方今天公布，1到4月的全國固定資產投資（不含農戶）年增率8.9%，比1到3月的年增率9.2%減少0.3個百分點，顯示固定資產投資增速放緩，且低於市場預期。



根據大陸國家統計局公布，4月份全國固定資產投資比3月僅成長0.71%。1到4月份的全國固定資產投資為人民幣14兆4327億元，比去年同期成長8.9%。



其中，民間固定資產投資1到4月的年增率為6.9%，比1到3月的年增率7.7%下滑0.8個百分點，占全國固定資產投資的比重61%，為8兆8053億元。



財新網報導，根據最新一期調查，對1到4月全國固定資產投資年增率的預測均值為9.1%，國家統計局今天公布的數據明顯低於市場預期，主要原因是製造業和基礎建設的投資增速下滑。



在全國固定資產投資中，分產業看，第一產業投資3931億元，年增19.1%；第二產業投資5兆4596億元，年增3.5%；第三產業投資8兆5801億元，年增12.1%。成長幅度都略為下滑。



第二產業中，製造業投資1到4月年增4.9%，增速比1到3月下滑0.9個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資年增1.2%，增速下滑1.4個百分點。



第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）1到4月年增23.3%，增速比1到3月下滑0.2個百分點。



從到位資金情況看，1到4月固定資產投資到位資金15兆5793億元，年減1.4%，降幅比1到3月縮小1.5個百分點。1060515