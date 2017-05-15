台股碎步前進 量縮再創17年新高中央社 (2017-05-15 13:39)
（中央社台北15日電）在蘋果(Apple)股價再創新高下，鴻海帶領蘋概股及集團股穩定上攻，加上生技、車用零組件等族群表態補漲，台股今天走穩在萬點之上，終場以10036.82點最高點作收，再創17年來新高。
加權股價指數終場上漲50點，以10036.82點作收，漲幅0.50%，成交值新台幣867.14億元，呈現量縮盤堅格局；終場收盤以最高點10036.82點，續創2000年4月以來新高。
台股指標股台積電今天呈現狹幅整理，轉由鴻海掌多頭大旗，集團股樺漢、GIS-KY及京鼎均呈現大漲，其他包括車用、被動元件及生技也出現輪動補漲，買盤進駐啟動落後補漲行情。
法人指出，在第1季財報出爐後，對匯損影響也將陸續消化，短線若台積電、鴻海、大立光等指標股表現持穩，配合金融類股指數站穩在所有均線之上，出現多頭排列，指數可望出現碎步墊高的態勢。1060515
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