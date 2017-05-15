（中央社記者田裕斌台北15日電）永豐金控超貸三寶建設恐涉及利害關係人交易，已發出約詢通知書，最慢5月底前做出懲處，永豐金回應，目前尚未接獲陳述意見要求，無法評論。



金融監督管理委員會主委李瑞倉今天在立法院表示，金檢發現三寶建設旗下Star City董事名單中有永豐金董事長何壽川妻子張杏如，若屬實就是利害關係人交易，金管會已對永豐金發出約詢通知書，永豐金依規定要在7天內陳述意見，若書面說明不清楚，才要親自到會說明。



過去國票金控前董事長林華德捲入妻子葉素菲的博達掏空案，遭金融監督管理委員會以不適任為金融機構負責人為由解職職位，據了解，此次永豐金超貸三寶建設案，最慢5月底前做出懲處，金管會最重不排除撤換金控負責人。



永豐金回應，目前並未收到陳述意見的要求，如果收到，會按照主管機關要求進行說明，其餘事項需進一步了解，目前無法評論。1060515