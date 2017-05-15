【財訊快報劉居全報導】歐系外資在最新出爐的報告中表示，調降台積電( 2330 )評等由原先的「優於大盤表現」降至「中立」，目標價由205元下修至202元。



歐系外資表示，考量產業庫存，中國智慧機趨緩，蘋果i8超級周期題材已提前反應，除智慧機產業庫存和動能放緩，下半年台積電10奈米良率對毛利率影響也需關注，決定也下修台積電今明兩年獲利預估，每股盈餘預估分別由13.4元及14.7元下修至12.9元及14元，決定降至評等至「中立」，目標價下修至202元。







