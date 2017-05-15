中國4月份失業率較3月份下降，31個大城市持穩於5%以下財訊快報 (2017-05-15 14:10)
【財訊快報邱立玲】中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長邢志宏在新聞發布會上表示，目前就業穩定向好。4月份全國城鎮調查失業率和31個大中城市的城鎮調查失業率都比3月底有所下降，特別是31個大城市的城鎮調查失業率，從去年9月份以來基本上都穩定在5%以下。
今年首四個月，全國新增城鎮就業人員達到465萬人，年比多增22萬人。中國經濟增長、物價水平、就業狀況、國際收支，是判斷宏觀經濟運行的四大重要指標，從4月份這四大重要指標的表現來看，中國經濟繼續的穩定運行在合理區間，穩的主基調沒有改變。
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