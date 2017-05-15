魯尼趁老婆不在家到賭場狂嗨 2小時揮霍50萬鎊北京新浪網 (2017-05-15 13:46)
曼聯的賽季臨近收官階段，而他們的功勛魯尼，下賽季能否留在夢劇場，目前還是一個問題。就在此時，《太陽報》披露了一則魯尼的場外新聞，讓曼聯球迷感到唏噓不已。
向來以挖掘名人隱私著稱的《太陽報》稱，在曼聯在主場戰勝羅斯托夫之後，也就是當地時間的3月16號，魯尼在深夜造訪了曼徹斯特的235賭場，並且出手闊綽讓人咋舌，僅僅兩小時就輸掉了五十萬英鎊。據悉，他主要玩的是21點和輪盤賭，平均每分鐘輸掉4000英鎊。」
一位在曼徹斯特235賭場內的目擊者稱：「魯尼在輪盤賭中不斷的押紅色。他當時似乎上頭了，不斷的甩籌碼，下重注。」
「他一直在喝著啤酒，但是沒醉。感覺他在賭博上的興趣比喝酒要濃。」
「他玩輪盤賭的時候總在紅色上下注，並且在幾個特定的數字上下重注，就算輸錢也不停止，只是不斷下更大的注碼。」
「為了挽回損失，他輸的越來越多，賭場的人都被這一幕鎮住了。後來魯尼開始罵罵咧咧的，感覺他的情緒真的很差。」
據悉，當時魯尼的妻子科琳正帶著孩子在歐洲旅行，一位他們的熟人透露：「科琳最恨魯尼賭博了，過去他們就為魯尼的賭博吵過架，科琳肯定會為了這件事大發雷霆。要知道科琳是一個敏感而成功的女商人，這種魯莽的行為一定會觸怒她的。」
（新浪體育）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 大東山珠寶 晶鑽珍珠戒指 燦爛時光
- 【WD 威騰】My Book Duo 8TB 3.5吋(雙硬碟儲存 4TBx2)
- 【ZEISS】Distagon T* 3.5/18 ZE For Canon(公司貨)
- Wharfedale 5.8G超高頻無線傳輸落地揚聲器 Diamond A2
- 【Nikon】AF-S Nikkor 28mm F1.8G(公司貨)
- 床台 雙人加大6尺 倫恩 皮革床組 多色可選 不含床墊 品家居
- DADA SUPREME C-DUBBZ籃球鞋-女-電鍍銀
- Panasonic國際 DLEH10TWS/DL-EH10TWS 溫水洗淨便座
- Chloe眼鏡 經典百搭系列/黑#CL2667 C001
- Fair Lady 典雅風範繫帶粗跟長靴 黑
全世界都在罵帕楚里亞臟 問題來了！勇士臟嗎？非也【北京新浪網】
廣東打工仔買菜僅剩2元零錢 打注大樂透喜得966萬【北京新浪網】
怒了!波波狂噴勇士墊腳惡漢:故意的 他有前科【北京新浪網】
戰術分析：馬刺何以領先勇士23分？【北京新浪網】
美女棋手與天台棋王特別對局 黑嘉嘉讓先小勝【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》