曼聯的賽季臨近收官階段，而他們的功勛魯尼，下賽季能否留在夢劇場，目前還是一個問題。就在此時，《太陽報》披露了一則魯尼的場外新聞，讓曼聯球迷感到唏噓不已。

向來以挖掘名人隱私著稱的《太陽報》稱，在曼聯在主場戰勝羅斯托夫之後，也就是當地時間的3月16號，魯尼在深夜造訪了曼徹斯特的235賭場，並且出手闊綽讓人咋舌，僅僅兩小時就輸掉了五十萬英鎊。據悉，他主要玩的是21點和輪盤賭，平均每分鐘輸掉4000英鎊。」

一位在曼徹斯特235賭場內的目擊者稱：「魯尼在輪盤賭中不斷的押紅色。他當時似乎上頭了，不斷的甩籌碼，下重注。」

「他一直在喝著啤酒，但是沒醉。感覺他在賭博上的興趣比喝酒要濃。」

「他玩輪盤賭的時候總在紅色上下注，並且在幾個特定的數字上下重注，就算輸錢也不停止，只是不斷下更大的注碼。」

「為了挽回損失，他輸的越來越多，賭場的人都被這一幕鎮住了。後來魯尼開始罵罵咧咧的，感覺他的情緒真的很差。」

據悉，當時魯尼的妻子科琳正帶著孩子在歐洲旅行，一位他們的熟人透露：「科琳最恨魯尼賭博了，過去他們就為魯尼的賭博吵過架，科琳肯定會為了這件事大發雷霆。要知道科琳是一個敏感而成功的女商人，這種魯莽的行為一定會觸怒她的。」

（新浪體育）