2018國際乒聯世界巡迴賽日程 中國公開賽落戶深圳北京新浪網 (2017-05-15 13:49)
日期:5月15日，2018年國際乒聯世界巡迴賽的日程公佈了，其中，值得注意的是中國公開賽落戶深圳。
下面為賽事的舉辦地和時間
白金系列賽的時間和舉辦地點為：
多哈，卡達：2018年3月8日-11日
不萊梅，德國：2018年3月23日-25日
深圳，中國：2018年5月31日-6月3日
仁川，韓國：2018年7月19日-22日
林茨，奧地利：2018年10月4日-7日
黃金海岸，澳大利亞：2018年11月8日-11日
常規系列賽的時間和舉辦地點為：
布達佩斯，匈牙利：2018年1月18日-21日
香港，中國：2018年5月24日-27日
福岡，日本：2018年6月7日-10日
帕納久里什泰，保加利亞：2018年8月16日-19日
奧洛穆茨，捷克：2018年8月23日-26日
斯德哥爾摩，瑞典：2018年11月1日-4日
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