日期:5月15日，2018年國際乒聯世界巡迴賽的日程公佈了，其中，值得注意的是中國公開賽落戶深圳。

下面為賽事的舉辦地和時間

白金系列賽的時間和舉辦地點為：

多哈，卡達：2018年3月8日-11日

不萊梅，德國：2018年3月23日-25日

深圳，中國：2018年5月31日-6月3日

仁川，韓國：2018年7月19日-22日

林茨，奧地利：2018年10月4日-7日

黃金海岸，澳大利亞：2018年11月8日-11日

常規系列賽的時間和舉辦地點為：

布達佩斯，匈牙利：2018年1月18日-21日

香港，中國：2018年5月24日-27日

福岡，日本：2018年6月7日-10日

帕納久里什泰，保加利亞：2018年8月16日-19日

奧洛穆茨，捷克：2018年8月23日-26日

斯德哥爾摩，瑞典：2018年11月1日-4日