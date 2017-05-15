5月11日上午，在長治打工的一位彩民現身山西省福彩中心，領走了兩注雙色球一等獎，獎金共計1235萬元。領到獎金后，這位彩民直呼自己運氣太好，表示獎金將全部交給兒子分配使用，自己則繼續在長治工作到退休。

「我是在開獎后兩天才知道自己中獎的……」這位彩民說，由於還沒有領到獎金，他暫時把這一喜訊藏在了心裏，直到與福彩工作人員確定了領獎日期、辦理完兌獎手續后，才將消息告訴家人。

與一般中獎者擔心別人借錢不同的是，這位彩民還把中獎的消息告訴了很多親友。他說：「咱困難時人家也幫過咱，有人想找我借錢就借唄！」言語之間盡顯樸實真誠。

這位彩民說，自己購買福利彩票已十余年，每期也就買幾注，都是平時省下的煙錢。他表示，這些年買下來，「最多只中過5元，中不了就當獻愛心了，也是一種樂趣吧。」說及這筆巨款的用處，他表示，自己打工所得完全夠生活了，這筆獎金交給兒子打理支配，他只希望在退休后，能回到河北老家住在新房裡安心養老。

據山西省福彩中心工作人員介紹，這位彩民是在2017051期雙色球開獎中中得大獎的，一注號碼翻了兩倍，僅花費4元。

（山西晚報）