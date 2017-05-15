目前，阿森納在第五名為了一個歐冠資格掙扎，但同城死敵切爾西卻早已掄元英超，在接受採訪時，溫格評價了切爾西的表現。

溫格首先稱讚了切爾西的表現：「切爾西的表現十分出色，他們過去三年兩次拿下英超冠軍，這說明了他們有十分傑出的品質。」

「我向切爾西的成就表示祝賀，但如果他們有歐戰會是另一番景象。他們確實踢得很好，但是在過去兩個賽季中，萊斯特城和切爾西，兩支沒有歐戰的球隊取得了英超冠軍。」

「如果你得周六，周三，周六這麼的踢，那是絕對不同的景象。下賽季會發生什麼，一切都不好說。」

溫格還表示：「在西班牙，皇馬能夠在保留實力的情況下贏下比賽，他們或許比我們強。德甲也是一樣，他們能夠比較容易的統治國內聯賽。」

本賽季，阿森納和切爾西還剩下一場對決，將在日期:5月28日凌晨00：30分開打，雙方將爭奪本賽季的最後一座錦標，足總杯。

（新浪體育）