來源：NBA官網

日期:5月15日，勇士主場逆轉險勝馬刺。倫納德第三節傷退。

賽前，外界普遍預測勇士會沒有懸念地戰勝馬刺。然而比賽過程讓人大吃一驚——在倫納德傷退下場之前，馬刺領先勇士23分！

勇士能贏，這不足為奇，但馬刺能領先這麼多，著實讓人意外。讓我們一起來看，馬刺是如何做到的。

一，馬刺進攻

首先，我認為最重要的，是馬刺「以其人之道還治其人之身」，面對勇士打了大量的搶斷反擊。防守的問題我們後面說。

馬刺打反擊、打轉換三分、打快速落位的高地位連線，都是又快又有效率的進攻，所以命中率很高。

除此之外，首節的主旋律是阿爾德里奇的內線單打。一旦打不開局面了，就把球給阿德單打，無論是面對杜蘭特還是格林還是伊戈達拉，阿德都果斷進攻。

次節的主攻點是倫納德，完全依靠他的個人能力，我都數不清倫納德自己進攻了多少次。

額外說兩個有意思的事。

這就是去年總決賽騎士無限單打庫里的翻版，只是這次主角換成了令人實在覺得誇張的西蒙斯。這次進攻，最終以庫里繞前而西蒙斯偷後門空中接力打成。

此後，西蒙斯還追著命中了一記三分。這惹怒了庫里，庫里腦子一熱扔了個超遠三分，結果三不沾。

本來這不算稀奇，聯盟現在很流行這麼打。但稀奇的是，馬刺真是不厭其煩地一遍又一遍地打這個戰術，抓住對方痛點玩命打。是的，馬刺不靠繁複的跑位，就靠巨星簡單粗暴地解決問題。

相比之下，後面會寫到的庫里和杜蘭特卻顯得有些不這麼「執著」。

二，馬刺防守

說到底，馬刺半場62分，雖然不少，但也沒誇張到能領先勇士20分的地步。關鍵還是防守，他們讓進攻效率聯盟第一的勇士半場只得了42分。

我們分為三部分來分析。

1，防守庫里

可以看到，在庫里圍繞帕楚里亞做無球跑動時，雖然庫里有接球空切的機會，但加索爾完全不管帕楚里亞，死死地站在油漆區里，阻擋著庫里的空切路線，使這次跑動無功而返。

之後庫里轉而和格林打擋拆，格林有機會空切順下，但還是因為帕楚里亞沒有威脅，加索爾果斷放棄帕楚里亞而去封蓋了格林的上籃。

如圖，庫里和帕楚里亞高位擋拆，加索爾不得不上來阻擋投籃，給了帕楚里亞一個良好的空切通道。

然而，之後勇士幾乎再也沒這麼打過——難道因為實在看不上帕楚里亞的空切攻籃嗎？

2，防守杜蘭特

勇士的另一個無解利器是，杜蘭特的錯位單打。當杜蘭特利用無球掩護或持球擋拆獲得錯位攻擊的機會時，他是很難被阻擋的——對爵士第三場相信大家都還有印象。

但杜蘭特的不足在於，他面對包夾之後的分球不夠准。

這次進攻，倫納德相對較大地離開了庫里，站在一個侵略性很強的防守位置上，杜蘭特試圖向內推進，倫納德果斷上前逼搶干擾。

結果是，杜蘭特分球給庫里，但傳球位置過低，庫里不得不進行額外的調整，這就給了倫納德防守歸位的時間。最終倫納德試圖搶斷庫里而被庫里造成投籃犯規。

但問題是，勇士的第二陣容投籃能力不足。麥基完全不能投籃，利文斯頓沒有三分，伊戈達拉投籃不穩定，馬刺就此放掉其他人。

當杜蘭特錯位單打後衛，輕鬆過掉防守準備攻籃時，大衛-李放掉了麥基過來補防，阿德也伺機補防，完全不管自己防守的伊戈達拉身在何處。最終杜蘭特被封蓋。

之後杜蘭特調整了自己的進攻。錯位后不攻籃直接跳投，輕鬆命中。但不知為何，之後再也沒有這麼打。

3，防守其他人

第二節初，庫里和杜蘭特都不在，場上格林自主進攻能力差，韋斯特和伊戈達拉都更多是終結點，利文斯頓能投籃但不能撕裂防守，全隊的進攻壓力都在湯普森的無球跑位上。

勇士的進攻就陷入困境，而馬刺的防守就相對容易。如圖，當格林持球，另外三人站定，只有湯普森在跑位，馬刺輕鬆判斷了傳球路徑斷球反擊。

庫里格林擋拆，大衛李果斷換防；庫里錯位突破籃下，防守帕楚里亞的人毫不猶豫地過來補防。此時，倫納德守著杜蘭特、正面多人擋著格林和帕楚里亞，留給庫里的傳球路線只有一條——給湯普森。

於是米爾斯果斷出擊，斷掉這個傳球，馬刺打反擊。如果你還有印象的話，在賽季揭幕戰中，馬刺就是用這一套連續的搶斷反擊打崩了勇士。

最後結語

季後賽的一大特點是，只要你有一個漏洞，就會被對方抓住反覆痛擊。誠然勇士是有四巨頭，但在場上你需要五個人。

當勇士擺出首發陣容時，帕楚里亞就是那個弱點，被馬刺完全放空以五防四；

當勇士進入輪換陣容時，弱點就更多，被馬刺以大量收縮防守堵塞了進攻空間；

當勇士擺出五小陣容時（勇士似乎沒怎麼用五小？），伊戈達拉不穩定的投籃也是弱點，或許勇士可以試試用巴恩斯來代替？

當然，隨著倫納德傷退，這些都失去了意義。此後馬刺的表現頑強得令人尊敬，但他們畢竟失去了攻防兩端的核心，終究難以為繼。